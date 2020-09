Covid nel Lazio, oggi 211 casi positivi su 8mila tamponi: 73 solo a Roma. Tre i decessi (Di lunedì 28 settembre 2020) Covid nel Lazio: Su circa 8 mila tamponi oggi si registrano 211 casi e tre i decessi, di questi 73 casi sono a Roma. È quanto diffuso dall'assessore regionale alla Salute Alessio D'Amato. Nella Asl ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 settembre 2020)nel: Su circa 8 milasi registrano 211e tre i, di questi 73sono a. È quanto diffuso dall'assessore regionale alla Salute Alessio D'Amato. Nella Asl ...

