Covid Italia, bollettino oggi 28 settembre 2020: 1.494 nuovi casi e 16 morti. Pochi tamponi. Campania, Lazio e Veneto in testa (Di lunedì 28 settembre 2020) La situazione Covid in Italia in base al bollettino del 28 settembre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.494 (il totale dei contagiati, compresi vittime e guariti, sale... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 28 settembre 2020) La situazioneinin base aldel 28. Icontagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.494 (il totale dei contagiati, compresi vittime e guariti, sale...

LegaSalvini : ?? #ZOFFILI: 'IO MINACCIATO DI MORTE PER AVER DIFESO ITALIA E SARDEGNA. 10 MIGRANTI ALAN KURDI POSITIVI AL COVID. ST… - robertosaviano : I migranti portano il Covid in Italia? Balle. La prima parte (di 3) del mio intervento di ieri a @chetempochefa in… - LegaSalvini : ECCO TUTTI I TRUCCHI DEI MIGRANTI PER RIMANERE IN ITALIA - gilbertod1 : In italia ogni anno muoiono 27000 persone di diabete e malattie correlate,e rompete il cazzo col Covid..fottetevi m… - ivl24_it : Covid-19 (28set) | Bollettino ITALIA: 1494 nuovi contagi e 16 nuovi decessi -