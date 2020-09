Covid Italia, bollettino oggi 28 settembre 2020: 1.494 nuovi casi e 16 morti. Campania e Lazio in testa (Di lunedì 28 settembre 2020) La situazione Covid in Italia in base al bollettino del 28 settembre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.494 mentre i morti sono 16. Campania, Lazio e Veneto le tre... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 28 settembre 2020) La situazioneinin base aldel 28. Icontagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.494 mentre isono 16.e Veneto le tre...

