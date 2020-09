Covid in Campania, oggi 295 contagiati e un morto: mai così tanti positivi da febbraio a oggi (Di lunedì 28 settembre 2020) Nuovo record di contagi in Campania: oggi ci sono 295 nuovi positivi, 50 in più di ieri ma 53 tamponi in meno effettuati. È questo l'esito del bollettino delle ultime 24... Leggi su ilmattino (Di lunedì 28 settembre 2020) Nuovo record di contagi inci sono 295 nuovi, 50 in più di ieri ma 53 tamponi in meno effettuati. È questo l'esito del bollettino delle ultime 24...

SkyTG24 : La curva dei contagi preoccupa in #Campania, dove gli ospedali iniziano ad attrezzarsi per la fase 3, di maggiore a… - VincenzoDeLuca : #COVID19, test obbligatori a Capodichino per chi rientra dall’estero. Ecco i dettagli e il testo della nuova ordin… - Agenzia_Ansa : #Covid In Campania da oggi obbligo di mascherina all'aperto #ANSA - mattinodinapoli : Covid in Campania, oggi 295 contagiati e un morto: mai così tanti positivi da febbraio a oggi - laccio : disastrosa la percentuale in campania di positivi su casi testati.... 11,45% un disastro #coronavirus #COVID__19 -