Covid in Campania, oggi 245 contagiati in 24 ore ma ci sono anche 136 guariti (Di lunedì 28 settembre 2020) Restano alti i numeri dell'epidemia in Campania: non sono i 274 contagiati del record di sabato, ma anche domenica è stata abbondantemente superata quota duecento: sono 245 i... Leggi su ilmattino (Di lunedì 28 settembre 2020) Restano alti i numeri dell'epidemia in: noni 274del record di sabato, madomenica è stata abbondantemente superata quota duecento:245 i...

SkyTG24 : La curva dei contagi preoccupa in #Campania, dove gli ospedali iniziano ad attrezzarsi per la fase 3, di maggiore a… - VincenzoDeLuca : #COVID19, test obbligatori a Capodichino per chi rientra dall’estero. Ecco i dettagli e il testo della nuova ordin… - Adnkronos : ++#Covid #Campania, 245 nuovi casi su 5.539 tamponi++ - MaryamSenada : RT @CesareSacchetti: Riguardo alla situazione dell'ospedale Scarlato di Scafati c'è un documento ufficiale della Regione Campania che confe… - Volareinsieme3 : RT @VincenzoDeLuca: #COVID19, test obbligatori a Capodichino per chi rientra dall’estero. Ecco i dettagli e il testo della nuova ordinanza… -