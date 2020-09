Covid, “il latte materno è sicuro”. Studio italiano rivela che non trasmette il virus (Di lunedì 28 settembre 2020) Torino, 28 set – Buone notizie sul fronte del coronavirus: uno Studio italiano dimostra che il Sars-CoV-2 non viene trasmesso dalla mamma positiva al neonato durante l’allattamento. Il latte materno è quindi sicuro. A rivelarlo è una ricerca multicentrica tutta italiana, coordinata dalla Città della Salute di Torino, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Frontiers in Pediatrics. Si tratta dello Studio con la casistica più numerosa finora condotto in Europa e l’unico in cui la ricerca del virus nel latte sia stata abbinata alla valutazione clinica dei neonati nel periodo durante l’allattamento. I risultati saranno presentati in anteprima il 2 ottobre al meeting della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 settembre 2020) Torino, 28 set – Buone notizie sul fronte del corona: unodimostra che il Sars-CoV-2 non viene trasmesso dalla mamma positiva al neonato durante l’allattamento. Ilè quindi sicuro. Arlo è una ricerca multicentrica tutta italiana, coordinata dalla Città della Salute di Torino, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Frontiers in Pediatrics. Si tratta dellocon la casistica più numerosa finora condotto in Europa e l’unico in cui la ricerca delnelsia stata abbinata alla valutazione clinica dei neonati nel periodo durante l’allattamento. I risultati saranno presentati in anteprima il 2 ottobre al meeting della ...

