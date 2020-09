Covid, il bollettino regionale: quasi trecento i contagiati odierni, c’è un decesso (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua a preoccupare la situazione Covid in Campania Stando al bollettino emesso dall’Unità di Crisi regionale, sono 295 i contagi al Covid-19 registrati oggi rispetto ai 245 di ieri. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 295 Tamponi del giorno: 5.592 Totale positivi: 12.169 Totale tamponi: 584.072 ​Deceduti del giorno: 1 Totale deceduti: 461 Guariti del giorno: 144 Totale guariti: 5.968 L'articolo Covid, il bollettino regionale: quasi trecento i contagiati odierni, c’è un decesso proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua a preoccupare la situazionein Campania Stando alemesso dall’Unità di Crisi, sono 295 i contagi al-19 registrati oggi rispetto ai 245 di ieri. Questo ildi oggi: Positivi del giorno: 295 Tamponi del giorno: 5.592 Totale positivi: 12.169 Totale tamponi: 584.072 ​Deceduti del giorno: 1 Totale deceduti: 461 Guariti del giorno: 144 Totale guariti: 5.968 L'articolo, il, c’è unproviene da Anteprima24.it.

