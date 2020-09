Covid e crisi divideranno L’Italia in due: quella del pubblico e quella del privato! (Di lunedì 28 settembre 2020) di Daniele Capezzone. Portiamoci avanti con il lavoro: anzi, passiamo al prossimo mostro del videogioco. Già ora le nostre società sono prigioniere di un crescente autoritarismo, di pulsioni illiberali sempre più “naturalmente” accettate dai cittadini, e il Covid è diventato un potente moltiplicatore della propensione della mano pubblica a schiacciare lo spazio della libertà personale … Leggi su freeskipper (Di lunedì 28 settembre 2020) di Daniele Capezzone. Portiamoci avanti con il lavoro: anzi, passiamo al prossimo mostro del videogioco. Già ora le nostre società sono prigioniere di un crescente autoritarismo, di pulsioni illiberali sempre più “naturalmente” accettate dai cittadini, e ilè diventato un potente moltiplicatore della propensione della mano pubblica a schiacciare lo spazio della libertà personale …

