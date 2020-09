Covid, al “San Pio” analizzati 160 tamponi: nessuna nuova positività ma sei conferme (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento comunica di aver processato in data odierna nr. 160 tamponi (nr. 120 ordinari e nr. 40 rapidi), dei quali nr. 6 risultati positivi. I sei positivi non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono a conferma di positività già precedentemente accertata. L'articolo Covid, al “San Pio” analizzati 160 tamponi: nessuna nuova positività ma sei conferme proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento comunica di aver processato in data odierna nr. 160(nr. 120 ordinari e nr. 40 rapidi), dei quali nr. 6 risultati positivi. I sei positivi non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono a conferma di positività già precedentemente accertata. L'articolo, al “San Pio”160positività ma seiproviene da Anteprima24.it.

