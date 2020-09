Covid-19 | L’OMS omaggia l’Italia

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 28 settembre 2020) Coronavirus: l’Italia sfugge alla seconda ondata Il nostro Paese sta attualmente sfuggendo alla ripresa dell’epidemia di Coronavirus, un’eccezione in Europa. Ricordiamo che il nostro Paese è stato il primo e uno dei più duramente colpiti dalla prima ondata di-19. Oggi l’Italia è un’eccezione in Europa. Il numero di contagi è rimasto per settimane al di sotto dei 2.000 nuovi casi al giorno, con un numero relativamente alto di test, 120.000 al giorno. Meno di 2.000 nuovi casi al giorno Come spiegare questi buoni risultati? Gli esperti hanno addotto diversi motivi. Innanzitutto il piano di contenimento iniziale che è stato molto rigido e severo ma soprattutto seguito da una riapertura molto graduale e lentissima dell’intero Paese. D’altra parte, le misure precauzionali sanitarie ...