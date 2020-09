Covid-19, Ippolito: “Potremmo avere un autunno come la scorsa primavera” (Di lunedì 28 settembre 2020) Il direttore scientifico dell’INMI “Lazzaro Spallanzani”, Giuseppe Ippolito, ha parlato dell’attuale situazione in Italia relativa all’epidemia da Covid-19. L’aumento dei casi di contagio da coronavirus non accenna ad arrestarsi in diverse nazioni, Italia compresa, dove, però, la situazione al momento è sicuramente meno preoccupante rispetto ad altri Paesi. L’impennata della curva ha fatto suonare i … L'articolo Covid-19, Ippolito: “Potremmo avere un autunno come la scorsa primavera” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 28 settembre 2020) Il direttore scientifico dell’INMI “Lazzaro Spallanzani”, Giuseppe, ha parlato dell’attuale situazione in Italia relativa all’epidemia da-19. L’aumento dei casi di contagio da coronavirus non accenna ad arrestarsi in diverse nazioni, Italia compresa, dove, però, la situazione al momento è sicuramente meno preoccupante rispetto ad altri Paesi. L’impennata della curva ha fatto suonare i … L'articolo-19,: “Potremmounlaprimavera” proviene da YesLife.it.

