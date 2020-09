Covid-19, gli scienziati hanno la soluzione per ridurre il contagio (Di martedì 29 settembre 2020) Da Londra arrivano delle novità per combattere il Coronavirus. Alcuni scienziati stanno sperimentando uno spray nasale per limitare il contagio A Londra stanno sperimentando un nuovo farmaco per limitare il contagio del Coronavirus. Si tratta di uno spray nasale e non di un vaccino, ma i risultati ottenuti sembrano essere soddisfacenti: il medicinale è stato … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 29 settembre 2020) Da Londra arrivano delle novità per combattere il Coronavirus. Alcunistanno sperimentando uno spray nasale per limitare ilA Londra stanno sperimentando un nuovo farmaco per limitare ildel Coronavirus. Si tratta di uno spray nasale e non di un vaccino, ma i risultati ottenuti sembrano essere soddisfacenti: il medicinale è stato … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

pietroraffa : ??++ ANSA: Gli attualmente positivi al Covid 19 in Italia tornano a superare la soglia dei 50mila, un numero che non… - fattoquotidiano : Covid, gli operatori 118 della prima zona rossa girano i paesi per sensibilizzare chi ancora non crede: ecco i racc… - SkyTG24 : La curva dei contagi preoccupa in #Campania, dove gli ospedali iniziano ad attrezzarsi per la fase 3, di maggiore a… - marisavillani : RT @ilgiornale: Chi non ottiene lo status di rifugiato si ingegna per convincere i giudici a evitare il rimpatrio: ecco tutti gli stratagem… - Clau99559991 : RT @aelledesign: Leggo ultim'ora : Nel #Genoa 14 positivi al covid. E vogliono riaprire gli stadi al 25%. Non riescono a controllare la dif… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid gli Effetto Covid, gli italiani sprecano meno cibo: il 54% adotta comportamenti virtuosi WineNews Università al via App, telecamere e scanner in 3D contro il Covid 19

Spazi divisi in “isole”, i posti in aula e al bar vanno prenotati Ecco il calendario dei corsi, con avvi scaglionati delle lezioni ...

Casa Serena, la lotta al contagio Un migliaio di tamponi eseguiti

Struttura divisa a compartimenti stagni con percorsi di entrata e uscita protetti Due operatrici vivono e dormono nel nucleo in cui sono stati registrati più casi ...

Spazi divisi in “isole”, i posti in aula e al bar vanno prenotati Ecco il calendario dei corsi, con avvi scaglionati delle lezioni ...Struttura divisa a compartimenti stagni con percorsi di entrata e uscita protetti Due operatrici vivono e dormono nel nucleo in cui sono stati registrati più casi ...