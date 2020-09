Corso Francia, il pm ha chiesto 5 anni per Pietro Genovese per la morte di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli (Di lunedì 28 settembre 2020) Era il 22 dicembre dell’anno sCorso quando due sedicenni furono investite e uccise su Corso Francia a Roma. Oggi il pm di Roma ha chiesto una condanna 5 anni a di carcere per Pietro Genovese, il giovane accusato di duplice omicidio stradale per avere travolto Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Il processo si svolge con il rito abbreviato davanti al giudice per l’udienza preliminare Gaspare Sturzo. Il giovane, dopo gli esiti dei test per alcol e droga, era finito agli arresti domiciliari. Nell’ordinanza che disponeva la misura si leggeva che il provvedimento era motivato dal “pericolo concreto ed attuale di reiterazione di condotte analoghe”. Le tracce di droghe trovate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Era il 22 dicembre dell’anno squando due sedicenni furono investite e uccise sua Roma. Oggi il pm di Roma hauna condanna 5a di carcere per, il giovane accusato di duplice omicidio stradale per avere travoltoVon. Il processo si svolge con il rito abbreviato davanti al giudice per l’udienza preliminare Gaspare Sturzo. Il giovane, dopo gli esiti dei test per alcol e droga, era finito agli arresti domiciliari. Nell’ordinanza che disponeva la misura si leggeva che il provvedimento era motivato dal “pericolo concreto ed attuale di reiterazione di condotte analoghe”. Le tracce di droghe trovate ...

