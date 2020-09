MediasetTgcom24 : Coronavirus, Zaia ai veneti: usate mascherine, fate questo sacrificio #CORONAVIRUS - mattinodipadova : Il presidente della Regione Veneto insiste anche per consentire a medici e pediatri di decidere se mandare o meno u… - nuova_venezia : Il presidente della Regione Veneto insiste anche per consentire a medici e pediatri di decidere se mandare o meno u… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Zaia ai veneti: usate mascherine, fate questo sacrificio #CORONAVIRUS - MassimoSantoma2 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Zaia ai veneti: usate mascherine, fate questo sacrificio #CORONAVIRUS -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Zaia

Il presidente della Regione Veneto insiste anche per consentire a medici e pediatri di decidere se mandare o meno un bambino a fare il test ...La riapertura delle scuole non sta facendo partire una seconda ondata di Covid-19 nel Veneto: Luca Zaia poco fa ha diramato i dati aggiornati. Ebbene, in 90 scuole della regione si è registrata una po ...