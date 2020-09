Coronavirus, Walter Ricciardi: “Campania e Lazio a rischio” (Di lunedì 28 settembre 2020) Il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza: “In alcune zone si sta perdendo il controllo”. “La Francia avrà bisogno del lockdown totale, noi no se ci comportiamo bene, ma Lazio e Campania sono a rischio”. È secco e risoluto il giudizio di Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro … Leggi su 2anews (Di lunedì 28 settembre 2020) Il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza: “In alcune zone si sta perdendo il controllo”. “La Francia avrà bisogno del lockdown totale, noi no se ci comportiamo bene, mae Campania sono a rischio”. È secco e risoluto il giudizio di, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro …

hashtag24news1 : ''La Francia avrà bisogno del lockdown totale, noi no se ci comportiamo bene, ma Lazio e Campania sono a rischio''.… - walter_caputo : RT @scuolanormale: Che cos'è una crescita esponenziale? E che cosa dicono i modelli matematici sull'epidemia da #coronavirus in corso in It… - MaryamSenada : RT @MaryamSenada: L’altro argomento che il medico tedesco ha a cuore è il vaccino contro il coronavirus: «Senza addentrarmi troppo nei part… - AlbaGiunzioni : RT @MaryamSenada: L’altro argomento che il medico tedesco ha a cuore è il vaccino contro il coronavirus: «Senza addentrarmi troppo nei part… - MariaLu91149151 : RT @MaryamSenada: L’altro argomento che il medico tedesco ha a cuore è il vaccino contro il coronavirus: «Senza addentrarmi troppo nei part… -