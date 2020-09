Coronavirus, test antigenici a prezzi calmierati: accordo raggiunto tra privati e Regione Lazio, ecco i dettagli (Di lunedì 28 settembre 2020) La Regione Lazio ha siglato l’accordo con Anisap, Aiop, Unindustria e FederLazio che permette l’esecuzione test antigenici anche nelle strutture private. Lo rende noto l’assessore alla sanità D’Amato nel bollettino odierno. I test antigenici sono basati sull’identificazione degli antigeni del virus Sars CoV-2 e la tariffa massima al pubblico è stata fissata a 22 euro. “Un accordo importante – spiega D’Amato – che consentirà di ampliare l’attività di testing ad una tariffa calmierata e nella massima trasparenza. Stimiamo che l’accordo coinvolga la medesima platea dei laboratori che eseguono già i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 settembre 2020) Laha siglato l’con Anisap, Aiop, Unindustria e Federche permette l’esecuzioneanche nelle strutture private. Lo rende noto l’assessore alla sanità D’Amato nel bollettino odierno. Isono basati sull’identificazione degli antigeni del virus Sars CoV-2 e la tariffa massima al pubblico è stata fissata a 22 euro. “Unimportante – spiega D’Amato – che consentirà di ampliare l’attività diing ad una tariffa calmierata e nella massima trasparenza. Stimiamo che l’coinvolga la medesima platea dei laboratori che eseguono già i ...

