Coronavirus, superato il milione di morti. Spagna prima in Europa per contagi (Di lunedì 28 settembre 2020) Il mondo ha raggiunto la cifra psicologica del milione di morti per Coronavirus : alle 00.30 di oggi - stando a France Press - le vittime accertate erano 1.000.009. Gli Usa restano il Paese con il più ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Il mondo ha raggiunto la cifra psicologica deldiper: alle 00.30 di oggi - stando a France Press - le vittime accertate erano 1.000.009. Gli Usa restano il Paese con il più ...

