Coronavirus, Spagna prima in Europa per contagi: verso nuove restrizioni (Di lunedì 28 settembre 2020) Non si arresta l’epidemia di Coronavirus in Spagna: il Paese è ora primo in Europa per numero di contagi. Madrid si prepara a nuove misure di contenimento del virus. Con un totale di 716.481 contagi da inizio pandemia, ora è la Spagna a detenere la drammatica quota più alta in Europa. Secondo quanto si apprende … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 settembre 2020) Non si arresta l’epidemia diin: il Paese è ora primo inper numero di. Madrid si prepara amisure di contenimento del virus. Con un totale di 716.481da inizio pandemia, ora è laa detenere la drammatica quota più alta in. Secondo quanto si apprende … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

