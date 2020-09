Coronavirus, rimproverati perché non portano la mascherina: maxi-rissa in un supermercato di Crema (Di lunedì 28 settembre 2020) commenta 'Nel tardo pomeriggio di domenica si è scatenata una maxi-rissa in un ipermercato di Crema , Cremona,. Il video che abbiamo ricevuto dai lavoratori è spaventoso'. Lo denuncia Francesco ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 settembre 2020) commenta 'Nel tardo pomeriggio di domenica si è scatenata unain un ipermercato di, Cremona,. Il video che abbiamo ricevuto dai lavoratori è spaventoso'. Lo denuncia Francesco ...

"Nel tardo pomeriggio di lunedì si è scatenata una maxi-rissa in un ipermercato di Crema (Cremona). Il video che abbiamo ricevuto dai lavoratori è spaventoso". Lo denuncia Francesco Iacovone, del Coba ...

L'episodio a Crema nel centro commerciale Gran Rondò

Nell’ipermercato del centro commerciale Gran Rondò di Crema, in provincia di Cremona, c’è stata una violenta rissa scatenata da due uomini che erano stati rimproverati perchè senza mascherina. Nello s ...

