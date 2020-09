Coronavirus, Ricciardi avvisa: «Tra due settimane la situazione peggiorerà, Lazio e Campania a rischio». E sulla Francia: «Serve un lockdown totale» (Di lunedì 28 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 28 settembreNonostante l’ultima stretta, la Francia continua a registrare contagi giornalieri sopra quota 10mila. Una situazione tale per cui al Paese transalpino servirebbe «un lockdown totale», dice Walter Ricciardi, consigliere del governo, in un’intervista a La Stampa. L’Italia – aggiunge – non avrà bisogno del blocco totale «se si comporterà bene, ma Lazio e Campania sono a rischio». Il membro del consiglio esecutivo dell’Oms crede che «il lockdown generale sia difficile». La differenza – dice Ricciardi – tra Italia e Francia ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 28 settembreNonostante l’ultima stretta, lacontinua a registrare contagi giornalieri sopra quota 10mila. Unatale per cui al Paese transalpino servirebbe «un», dice Walter, consigliere del governo, in un’intervista a La Stampa. L’Italia – aggiunge – non avrà bisogno del blocco«se si comporterà bene, masono a». Il membro del consiglio esecutivo dell’Oms crede che «ilgenerale sia difficile». La differenza – dice– tra Italia e...

fanpage : Ricciardi: “Sui contagi siamo al limite, non dobbiamo più sgarrare” - SkyTG24 : Coronavirus, Ricciardi: “La situazione potrebbe peggiorare nelle prossime due settimane” - Agenzia_Italia : Ricciardi: 'Prevedo un peggioramento tra due settimane' - bizcommunityit : Coronavirus. Spagna prima in Europa per contagi. Francia 'verso lockdown totale' - PatriziaOrlan11 : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus, Ricciardi: “Tra due settimane mi aspetto un peggioramento con più pressione sugli ospedali' -