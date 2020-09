Coronavirus | Raz Degan scatena la polemica | “Non fatevi prendere in giro…” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 28 settembre 2020) Razparla del Covid-19 Da quando in Italia e nel resto del mondo è scoppiata l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, nel bene e nel male ne parlano tutti. Per questo motivo, do recente anche l’ex modello iraniano Razha voluto dire il suo punto di vista sulla pandemia. In poche parole, attraverso la sua pagina Facebook l’ex fidanzato di Paola Barale ha condiviso un documento informativo sul funzionamento del test sierologico, creando molto allarmismo. Ricordiamo che l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è molto seguito sui social network, per cui dovrebbe valutare bene le notizie prima di renderle note ad un pubblico così vasto. “Nonin giro”, ha scritto il professionista, dopo aver postato tale notizia per mettere in guardia gli ...