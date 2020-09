Coronavirus, oltre 1 milione di morti nel mondo. Ma l’Oms teme il raddoppio (Di lunedì 28 settembre 2020) Hanno toccato quota 1 milione i decessi per Coronavirus nel mondo. "Un numero terribile" ha dichiarato il direttore delle situazioni di emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Michael Ryan, stimando un raddoppio "molto probabile". Le regioni più colpite in termini di numero di decessi sono America Latina e Caraibi, poi Europa, Stati Uniti e Canada. Per quanto riguarda invece i contagi, in tutto il mondo si sono superati i 33 milioni, secondo l'ultimo conteggio della Johns Hopkins University.Al primo posto per numero di casi ci sono gli Stati Uniti, con più di 7 milioni, seguiti dall'India, che ha superato i 6 milioni di casi e dal Brasile, con 4,7 milioni. In Europa preoccupa la situazione soprattutto di Francia e Spagna. In Italia tutto sommato l'aumento dei casi ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 settembre 2020) Hanno toccato quota 1i decessi pernel. "Un numero terribile" ha dichiarato il direttore delle situazioni di emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Michael Ryan, stimando un"molto probabile". Le regioni più colpite in termini di numero di decessi sono America Latina e Caraibi, poi Europa, Stati Uniti e Canada. Per quanto riguarda invece i contagi, in tutto ilsi sono superati i 33 milioni, secondo l'ultimo conteggio della Johns Hopkins University.Al primo posto per numero di casi ci sono gli Stati Uniti, con più di 7 milioni, seguiti dall'India, che ha superato i 6 milioni di casi e dal Brasile, con 4,7 milioni. In Europa preoccupa la situazione soprattutto di Francia e Spagna. In Italia tutto sommato l'aumento dei casi ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Francia oltre 11mila contagi e 27 morti nelle ultime 24 ore #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, oltre 1.900 contagi in Italia, record post #lockdown. Le vittime sono 20 #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus: altri 1786 contagiati e 23 morti. Oltre 108mila tamponi - LaStampaTV : VIDEO | Coronavirus, a Madrid oltre 50 mila bandiere in memoria delle vittime - StreetNews24 : La Spagna è il primo Paese europeo per numero di contagi: a oggi, secondo i dati del Centro europeo per la prevenzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus, ultime notizie. Un milione di morti nel mondo. In Francia oltre 11mila contagi in 24 ore. In India oltre 6 milioni Il Sole 24 ORE Potenza, trenta positivi nella casa di riposo di Marsicovetere

Trenta positivi al coronavirus in una casa di riposo di Marsicovetere, in Val d'Agri (Potenza). A darne notizia è il sindaco, Marco Zipparri, ma i dati sono stati confermati anche dal dipartimento Sal ...

Latte materno sicuro, allattamento non trasmette Covid

28 settembre 2020 Una mamma positiva a Covid-19 può trasmettere il virus durante l'allattamento ... diretto dal professor David Lembo. Vi hanno partecipato, oltre alla Neonatologia ospedaliera del ...

Trenta positivi al coronavirus in una casa di riposo di Marsicovetere, in Val d'Agri (Potenza). A darne notizia è il sindaco, Marco Zipparri, ma i dati sono stati confermati anche dal dipartimento Sal ...28 settembre 2020 Una mamma positiva a Covid-19 può trasmettere il virus durante l'allattamento ... diretto dal professor David Lembo. Vi hanno partecipato, oltre alla Neonatologia ospedaliera del ...