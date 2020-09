Coronavirus | oggi nel Lazio 211 nuovi casi 73 a Roma e 3 decessi Ecco il bollettino delle Asl

SkyTG24 : Coronavirus, la Spagna prima in Europa per contagi. Madrid verso una nuova stretta - Agenzia_Ansa : Coronavirus: Scontri polizia e manifestanti anti-lockdown a #Londra. Lanciata acqua e bottiglie, agenti rispondono… - SkyTG24 : Francia, scattano le restrizioni Marsiglia e Parigi. Bar chiusi dalle 22 - clikservernet : Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio oggi 28 settembre - OspedaleR : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: D'Amato: Su circa 8 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 211 casi e tre i decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

il Resto del Carlino

informa che oggi lunedì 28 settembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 1.456 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 90 casi positivi: 52 in provincia di Bari, 2 in ...La vittima è una donna di 86 anni. Sono 109 i pazienti ricoverati in ospedale di cui 17 in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri ...