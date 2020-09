Coronavirus, nelle ultime 24 ore stabili i decessi (+16) ma aumentano le terapie intensive (+10). Sono 1494 i nuovi positivi – Il bollettino della Protezione civile (Di lunedì 28 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 28 settembreIl bollettino del 28 settembre Calano ancora, per il terzo giorno consecutivo, i contagi da Coronavirus in Italia: tre giorni fa le nuove infezioni erano 1.912, due giorni fa 1.869, ieri 1.766. Oggi, invece, i casi positivi registrati nel bollettino della Protezione civile e del Ministero della Salute, Sono 1.494. Il totale delle infezioni individuate nel Paese, dall’inizio del monitoraggio, raggiunge quota 311.364. I dati odierni arrivano a fronte di 51.109 tamponi processati. Meno di ieri, quando l’incremento di test era stato pari a 87.714. Il totale dei tamponi raggiunge così la cifra di 11.138.173. I decessi ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo:notizie del 28 settembreIldel 28 settembre Calano ancora, per il terzo giorno consecutivo, i contagi dain Italia: tre giorni fa le nuove infezioni erano 1.912, due giorni fa 1.869, ieri 1.766. Oggi, invece, i casiregistrati nele del MinisteroSalute,1.494. Il totale delle infezioni individuate nel Paese, dall’inizio del monitoraggio, raggiunge quota 311.364. I dati odierni arrivano a fronte di 51.109 tamponi processati. Meno di ieri, quando l’incremento di test era stato pari a 87.714. Il totale dei tamponi raggiunge così la cifra di 11.138.173. I...

