Coronavirus Napoli, paura lockdown: supermercati presi d'assalto (Di lunedì 28 settembre 2020) Cresce il timore in città per una nuova chiusura totale, sbandierata un po'da tutti per l'eccessivo aumento dei casi di contagio. Assalto supermercati (Facebook)Crescono i casi ed insieme ai proclami del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, cresce nei cittadini la paura per un nuovo lockdown, ipotesi che getta nel panico gran parte della popolazione. A rischio ci sarebbe il lavoro, quel tanto agognato ritorno ad una vita normale, ed ovviamente la certezza che la pandemia non è di certo terminata. In città si nota l'aumento di acquisti di prima necessità, una coincidenza con gli ultimi aumenti di casi sul territorio che si è fatta notare dai responsabili dei vari supermercati. La gente teme una nuova restrizione ...

