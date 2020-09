Coronavirus, meno contagi ma anche meno tamponi. In Sicilia, mascherine obbligatorie (Di lunedì 28 settembre 2020) Ci sono 1494 persone positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore e 16 decessi (-1 rispetto a ieri). I 1.494 nuovi contagi da Coronavirus registrati, indica un calo di 272 unità, con poco piu' di 51mila tamponi (-36mila rispetto a ieri). I dati emergono dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Gli attualmente contagiati tornano a superare quota 50mila (50.323, +705) con 2.977 pazienti ricoverati con sintomi (+131) e 264 in terapia intensiva (+10). Restano in isolamento domiciliare 47.082 pazienti (+564) mentre sono guarite o sono stati dimesse 773 persone. La regione con più contagi è la Campania (295), seguita da Lazio (211) e Veneto (183).Intanto in Sicilia dal 30 ottobre sarà obbligatorio l'uso delle mascherine ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 settembre 2020) Ci sono 1494 persone positive alnelle ultime 24 ore e 16 decessi (-1 rispetto a ieri). I 1.494 nuovidaregistrati, indica un calo di 272 unità, con poco piu' di 51mila(-36mila rispetto a ieri). I dati emergono dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Gli attualmenteati tornano a superare quota 50mila (50.323, +705) con 2.977 pazienti ricoverati con sintomi (+131) e 264 in terapia intensiva (+10). Restano in isolamento domiciliare 47.082 pazienti (+564) mentre sono guarite o sono stati dimesse 773 persone. La regione con piùè la Campania (295), seguita da Lazio (211) e Veneto (183).Intanto indal 30 ottobre sarà obbligatorio l'uso delle...

