Coronavirus | l’ultimo studio italiano | “Con vaccino antinfluenza meno contagi e morti”

Coronavirus, l'ultimo studio italiano: "Con vaccino antinfluenzale meno contagi e morti" (Di lunedì 28 settembre 2020) Nel periodo del lockdown, le regioni italiane con un più alto tasso di copertura della vaccinazione anti-influenzale nella popolazione degli ultra 65enni mostravano un minor numero di contagi, un minor numero di pazienti ricoverati con sintomi, così come un minor numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva e di decessi per Covid-19. Sono i risultati di uno studio del Centro cardiologico Monzino di Milano, secondo i quali nel periodo della 'chiusura', in base a una stima a posteriori, solo un piccolo aumento della copertura vaccinale avrebbe fatto risparmiare quasi duemila morti. Lo studio, pubblicato su 'Vaccines', supporta dunque l'ipotesi che la vaccinazione antiinfluenzale possa aiutare a prevenire la diffusione del Covid-19. "Abbiamo stimato – spiega Mauro Amato, ...

