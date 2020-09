Coronavirus Lombardia, bollettino oggi 28 settembre: 119 casi e 2 decessi (Di lunedì 28 settembre 2020) Milano, 28 settembre 2020 - E' di 119 nuovi casi e due decessi il bollettino odierno del coronaviurs in Lombardia. Sono stati effettuati 7.933 tamponi , per una percentuale di positivi rispetto ai ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 28 settembre 2020) Milano, 282020 - E' di 119 nuovie dueilodierno del coronaviurs in. Sono stati effettuati 7.933 tamponi , per una percentuale di positivi rispetto ai ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, rimproverati perché non portano la mascherina: maxi-rissa in un supermercato di Crema… - RegLombardia : #LNews A fronte di 16.567 tamponi effettuati sono 216 i nuovi positivi per una percentuale pari all’1,3. ????… - Agenzia_Ansa : Coronavirus: rissa ad un supermercato a Crema per il rifiuto della mascherina. Cobas, siamo a problema di ordine pu… - Notiziedi_it : Coronavirus in Lombardia, calo dei nuovi positivi ma con quasi la metà dei tamponi: +119 (ieri +216). Diminuiscono… - radiolombardia : Coronavirus, in Lombardia 119 positivi per un rapporto dell'1,5% - -