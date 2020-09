Coronavirus: lockdown totale dal primo al 20 dicembre per salvare il Natale (Di lunedì 28 settembre 2020) Fermare tutto e tutti dal primo al venti dicembre in modo da potere passare poi il Natale in tutta tranquillità lontano dal virus. L’idea. Un’idea per il momento definita “bizzarra” ma che non è detto rimanga inascoltata, soprattutto se i contagi da Coronavirus continueranno a salire complice l’arrivo della stagione fredda. Che siano un pò bizzarri i premi Nobel è risaputo, genio – soprattutto – e un pò di sregolatezza. L’idea dei premi Nobel 2019 per l’economia, Abhijit Banerjee e Esther Duflo, nasce soprattutto per salvaguardare la Francia che sta tornando a vivere l’incubo Covid dei mesi precedenti il lockdown. Secondo i due studiosi, restare a casa tutti dal primo ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 settembre 2020) Fermare tutto e tutti dalal ventiin modo da potere passare poi ilin tutta tranquillità lontano dal virus. L’idea. Un’idea per il momento definita “bizzarra” ma che non è detto rimanga inascoltata, soprattutto se i contagi dacontinueranno a salire complice l’arrivo della stagione fredda. Che siano un pò bizzarri i premi Nobel è risaputo, genio – soprattutto – e un pò di sregolatezza. L’idea dei premi Nobel 2019 per l’economia, Abhijit Banerjee e Esther Duflo, nasce soprattutto per salvaguardare la Francia che sta tornando a vivere l’incubo Covid dei mesi precedenti il. Secondo i due studiosi, restare a casa tutti dal...

WRicciardi : Covid in Francia, due Nobel: «Lockdown dall'1 al 20 dicembre per salvare il Natale - e gli anziani» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Escludo un nuovo lockdown nazionale' #Coronavirusitalia - Agenzia_Ansa : Coronavirus: Scontri polizia e manifestanti anti-lockdown a #Londra. Lanciata acqua e bottiglie, agenti rispondono… - errantThinker : RT @Agenzia_Italia: Ricciardi: 'Prevedo un peggioramento tra due settimane' - SkyTG24 : Coronavirus, Guerra (Oms): “Per ora non vedo rischi di altri lockdown” -