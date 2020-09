Coronavirus, l’immunologo Viola: “Evitare feste e pranzi in famiglia, lì avvengono contagi. Valutare obbligo mascherine anche all’aperto” (Di lunedì 28 settembre 2020) La ripresa di scuole e università, gli spostamenti sui mezzi pubblici, il rischio assembramenti, le temperature che scendono: tutti fattori che contribuiscono a far salire “la curva dei contagi, che è destinata ad aumentare ancora”, ha detto l’immunologa Antonella Viola dell’Università di Padova, intervenuta ad Agorà su Rai 3. Il virus c’è e circola e, considerando la situazione sanitaria nei vicini Paesi europei, è “impensabile” che il numero di infezioni non aumenti nelle prossime settimane anche in Italia. Per questo motivo, spiega, non solo “non è il caso di fare altre aperture” ma bisogna anche “convincere le persone a evitare i pranzi della domenica e le feste di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) La ripresa di scuole e università, gli spostamenti sui mezzi pubblici, il rischio assembramenti, le temperature che scendono: tutti fattori che contribuiscono a far salire “la curva dei, che è destinata ad aumentare ancora”, ha detto l’immunologa Antonelladell’Università di Padova, intervenuta ad Agorà su Rai 3. Il virus c’è e circola e, considerando la situazione sanitaria nei vicini Paesi europei, è “impensabile” che il numero di infezioni non aumenti nelle prossime settimanein Italia. Per questo motivo, spiega, non solo “non è il caso di fare altre aperture” ma bisogna“convincere le persone a evitare idella domenica e ledi ...

