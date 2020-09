Coronavirus, le mascherine funzionano come il vaccino: riducono la carica virale, ecco perché tanti asintomatici (Di lunedì 28 settembre 2020) Coronavirus, le mascherine come il vaccino: riducono la carica virale Mentre tutto il mondo sta aspettando il vaccino contro il Coronavirus, si fa avanti una nuova teoria secondo cui le mascherine che ogni giorno indossiamo hanno su di noi un effetto simile a quello del siero anti-Covid. E favoriscono, tra l’altro, l’insorgenza di forme asintomatiche del virus, dunque meno letali. A spiegarlo, in un’intervista a Repubblica, è Giovanni de Simone, professore ordinario di Medicina Interna all’università Federico II di Napoli. Secondo lo scienziato “le mascherine, filtrando le goccioline di Coronavirus trasportate dall’aria, ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020), leillaMentre tutto il mondo sta aspettando ilcontro il, si fa avanti una nuova teoria secondo cui leche ogni giorno indossiamo hanno su di noi un effetto simile a quello del siero anti-Covid. E favoriscono, tra l’altro, l’insorgenza di forme asintomatiche del virus, dunque meno letali. A spiegarlo, in un’intervista a Repubblica, è Giovanni de Simone, professore ordinario di Medicina Interna all’università Federico II di Napoli. Secondo lo scienziato “le, filtrando le goccioline ditrasportate dall’aria, ...

