Coronavirus, l'amministrazione Trump smentisce pressioni sulla Fda per il vaccino. In Messico i dati sui morti di Covid saranno disponibili «tra due anni» (Di lunedì 28 settembre 2020) Usa EPA/Yuri Gripas / POOL Il presidente statunitense Donald Trump.Il capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, ha smentito che l'amministrazione Trump abbia esercitato pressioni sulla Food and Drug Administration (Fda) per ammorbidire le nuove linee guida che l'agenzia sta preparando per l'autorizzazione d'emergenza dei vaccini contro il Coronavirus. «Perché avremmo dovuto farlo?», ha chiesto nel corso del programma della CBS "Face the Nation". Meadows ha detto di preoccuparsi solo che le linee guida della Fda siano «basate sulla scienza e sui numeri reali». September 27, 2020 Le nuove linee guida fisserebbero criteri più stringenti per i dati degli studi clinici.

