Coronavirus: la Cina distribuisce vaccini non ancora approvati a migliaia di persone (Di lunedì 28 settembre 2020) (Foto: Kevin Frayer/Getty Images)Prima i dipendenti delle aziende statali, poi i membri del governo e i dipendenti delle aziende farmaceutiche che hanno prodotto i vaccini. E a breve anche gli insegnanti, il personale dei supermercati e chi ha viaggiato in aree a rischio. È quanto riporta il New York Times, secondo cui una enorme parte della popolazione in Cina è e sarà presto vacCinata contro il nuovo Coronavirus. Sebbene la comunità scientifica non sia ancora riuscita a sviluppare un vaccino sicuro ed efficace contro la Covid-19, il governo cinese ha deciso di accelerare i tempi e somministrare a decine di migliaia di persone tre vaccini candidati, al di fuori quindi del normale processo di sperimentazione che serve appunto ... Leggi su wired (Di lunedì 28 settembre 2020) (Foto: Kevin Frayer/Getty Images)Prima i dipendenti delle aziende statali, poi i membri del governo e i dipendenti delle aziende farmaceutiche che hanno prodotto i. E a breve anche gli insegnanti, il personale dei supermercati e chi ha viaggiato in aree a rischio. È quanto riporta il New York Times, secondo cui una enorme parte della popolazione inè e sarà presto vacta contro il nuovo. Sebbene la comunità scientifica non siariuscita a sviluppare un vaccino sicuro ed efficace contro la Covid-19, il governo cinese ha deciso di accelerare i tempi e somministrare a decine diditrecandidati, al di fuori quindi del normale processo di sperimentazione che serve appunto ...

