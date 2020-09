Coronavirus Italia: «Papà è morto solo, cambiate le regole! Abbiamo bisogno di un ultimo saluto» (Di lunedì 28 settembre 2020) Lo Abbiamo scritto tante volte, i telegiornali non si sono stancati di ripeterlo: la cosa più dolorosa di questo nemico invisibile che è il Covid-19 è la solitudine di chi positivo e gravemente malato è costretto a morire lontano dai propri familiari. Intubato, sofferente, come fosse un appestato. Una sofferenza bestiale questa che si aggiunge a quella della perdita della persona amata. Un cruccio che non dà pace a figli, nipoti, mariti, mogli, madri e padri. Tra i tanti a fare i conti con quest’atroce dispiacere, conficcato lì come una spada nel petto, le figlie del cardiologo Sergio Dalla Volta, morto all’ospedale di Padova, dove era stato ricoverato per un infarto. Risultato positivo al Coronavirus, al luminare non è stato concesso in osservanza delle norme Covid ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Loscritto tante volte, i telegiornali non si sono stancati di ripeterlo: la cosa più dolorosa di questo nemico invisibile che è il Covid-19 è la solitudine di chi positivo e gravemente malato è costretto a morire lontano dai propri familiari. Intubato, sofferente, come fosse un appestato. Una sofferenza bestiale questa che si aggiunge a quella della perdita della persona amata. Un cruccio che non dà pace a figli, nipoti, mariti, mogli, madri e padri. Tra i tanti a fare i conti con quest’atroce dispiacere, conficcato lì come una spada nel petto, le figlie del cardiologo Sergio Dalla Volta,all’ospedale di Padova, dove era stato ricoverato per un infarto. Risultato positivo al, al luminare non è stato concesso in osservanza delle norme Covid ...

