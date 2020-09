Coronavirus, in Sardegna altro paese verso lockdown: a Seui scuole chiuse e stop alle attività fino al 4 ottobre (Di lunedì 28 settembre 2020) Seui, piccolo centro della Barbagia, da oggi, e fino al 4 ottobre, vedra’ lo stop pressoche’ totale alle attivita’. Si allunga la lista dei paesi della Sardegna posti in lockdown, dopo quelli di Orune e Aidomaggiore. Lo comunica il sindaco, Marcello Cannas, dopo l’impennata di casi di Coronavirus registrati durante la “seconda ondata” della pandemia. “Oggi, visti i nuovi cinque casi di covid, che portano a un totale di 26 cittadini positivi, e dopo una riunione del Centro operativo comunale, e’ stata assunta questa dolorosa ma indispensabile decisione– spiega il sindaco-. Pertanto fino al 4 ottobre compreso saranno chiuse le ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020), piccolo centro della Barbagia, da oggi, eal 4, vedra’ lopressoche’ totaleattivita’. Si allunga la lista dei paesi dellaposti in, dopo quelli di Orune e Aidomaggiore. Lo comunica il sindaco, Marcello Cannas, dopo l’impennata di casi diregistrati durante la “seconda ondata” della pandemia. “Oggi, visti i nuovi cinque casi di covid, che portano a un totale di 26 cittadini positivi, e dopo una riunione del Centro operativo comunale, e’ stata assunta questa dolorosa ma indispensabile decisione– spiega il sindaco-. Pertantoal 4compreso sarannole ...

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 11,5% Regioni con… - Calcio_Casteddu : #Coronavirus in #Sardegna. L'annuncio dell'assessore alla #Sanità - egopor : RT @Zippo88lrr: Scavando nel bollettino #coronavirus di oggi, scopriamo che: in Piemonte (in cui dei 132 nuovi casi, 98 sono asintomatici)… - Telesardegna : Coronavirus in Sardegna: il bollettino della Protezione Civile del 28 settembre - CettinaCaminiti : RT @marco_murru: @markorusso69 E noi invece facciamo traumatizzare bambini a scuola e adulti fragili...mi fa rabbia pensare che i malati di… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sardegna Coronavirus in Sardegna, una vittima a Sassari, in calo i nuovi positivi: 37 La Nuova Sardegna Briatore: "Chiedo scusa ai sardi, le mie parole sono state mal interpretate"

Non c’è niente da fare, le vicende di Flavio Briatore fanno sempre parlare e infiammano gli animi, così come i video dove spiega le sue idee. Quest’estate è stato colpito dal Covid-19 durante una trag ...

Coronavirus, bollettino 28 settembre: 1494 nuovi casi e 16 decessi. Boom di contagi in Campania

I tamponi sono stati 51mila, oltre 36mila in meno rispetto a ieri quando c'erano stati 1.766 contagi. Stabile il numero delle vittime.

Non c’è niente da fare, le vicende di Flavio Briatore fanno sempre parlare e infiammano gli animi, così come i video dove spiega le sue idee. Quest’estate è stato colpito dal Covid-19 durante una trag ...I tamponi sono stati 51mila, oltre 36mila in meno rispetto a ieri quando c'erano stati 1.766 contagi. Stabile il numero delle vittime.