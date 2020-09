Coronavirus in Lombardia, calo dei nuovi positivi ma con quasi la metà dei tamponi: +119 (ieri +216). Diminuiscono i decessi: +2 (ieri +5) (Di lunedì 28 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 28 settembreIl bollettino del 28 settembre I dati di oggi lunedì 28 settembre 2020 Oggi, 28 settembre 2020, tornano a scendere i casi di Coronavirus in Lombardia. ieri +216, oggi +119 (per un totale di 106.323 contagi) di cui 11 debolmente positivi e 2 a seguito di test sierologici. Anche le vittime sono in calo: +2 rispetto ai +5 di ieri per un totale di 16.948 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi sono 306, ieri 302: se ieri si registrava una diminuzione di 10 unità, oggi un aumento di 4. In terapia intensiva ci sono ancora 31 persone ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 28 settembreIl bollettino del 28 settembre I dati di oggi lunedì 28 settembre 2020 Oggi, 28 settembre 2020, tornano a scendere i casi diin, oggi(per un totale di 106.323 contagi) di cui 11 debolmentee 2 a seguito di test sierologici. Anche le vittime sono in: +2 rispetto ai +5 diper un totale di 16.948dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi sono 306,302: sesi registrava una diminuzione di 10 unità, oggi un aumento di 4. In terapia intensiva ci sono ancora 31 persone ...

