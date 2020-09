Coronavirus, in Italia 1.494 nuovi casi e 16 morti | Gli attualmente positivi tornano a superare la soglia dei 50mila (Di lunedì 28 settembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 1.494 nuovi casi di Coronavirus , in diminuzione rispetto a domenica 27 settembre ma con circa 30mila tamponi in meno effettuati, 51.109,. I morti sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 settembre 2020) Nelle ultime 24 ore insi sono registrati 1.494di, in diminuzione rispetto a domenica 27 settembre ma con circa 30mila tamponi in meno effettuati, 51.109,. Isono ...

RaiNews : #Coronavirus, 1.766 nuovi casi e 17 morti nelle ultime 24 ore in Italia - carlosibilia : I risultati della gestione dell' emergenza coronavirus ottenuti dall' Italia sono stati ampiamente riconosciuti. Qu… - europainitalia : #Coronavirus: via libera di @EUCouncil allo stanziamento di 87,4 mld di € a 16 Paesi UE, nell'ambito dello strument… - MarcoPiantini : RT @europainitalia: #Coronavirus: via libera di @EUCouncil allo stanziamento di 87,4 mld di € a 16 Paesi UE, nell'ambito dello strumento????… - Catslov46315770 : Coronavirus, il bollettino in Italia: 1.494 nuovi casi e 16 vittime -