Coronavirus in Francia, Macron: “Nelle grandi città situazione grave e preoccupante” (Di lunedì 28 settembre 2020) Bar e ristoranti a Marsiglia, la seconda città più grande della Francia, hanno chiuso domenica sera e lo resteranno per almeno una settimana. I gestori e proprietari hanno già manifestato in piazza contro la decisione presa per contrastare la diffusione dell’epidemia di Coronavirus. Restrizioni più lievi sono state ordinate in altre 10 città tra cui Parigi, con palestre chiuse, raduni pubblici di oltre 10 persone banditi e bar che chiudono alle 22. Il presidente francese Emmanuel Macron ha spiegato le ragioni delle nuove restrizioni nel Paese. La situazione dell’epidemia nelle grandi città francesi è ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Bar e ristoranti a Marsiglia, la seconda citt&a; pi&u; grande della, hanno chiuso domenica sera e lo resteranno per almeno una settimana. I gestori e proprietari hanno gi&a; manifestato in piazza contro la decisione presa per contrastare la diffusione dell’epidemia di. Restrizioni pi&u; lievi sono state ordinate in altre 10 citt&a; tra cui Parigi, con palestre chiuse, raduni pubblici di oltre 10 persone banditi e bar che chiudono alle 22. Il presidente francese Emmanuelha spiegato le ragioni delle nuove restrizioni nel Paese. Ladell’epidemia nellecitt&a; francesi &e; ...

