Coronavirus in Francia: «Lockdown dall'1 al 20 dicembre per salvare il Natale» (Di lunedì 28 settembre 2020) Coronavirus Francia, la proposta dei due nobel Esther Duflo e Anhijit Banerjee: chiudiamo tutto dal 1 al 20 dicembre. Il costo per l'economia sarebbe importante, «ma meno di quello che comporterebbe annullare il Natale» o mettere a rischio i nonni. Coronavirus: la situazione francese Con 14 mila 412 nuovi casi e 39 morti in 24 ore, la Francia vive momenti di grande apprensione, e si teme che le ultime misure annunciate – chiusura di bar e ristoranti a Marsiglia, e delle palestre a Parigi, non basteranno. Gli ospedali di Lione e Marsiglia, in difficoltà, si preparano a trasferire pazienti nelle rianimazioni della regione parigina. Duflo e Banerjee lamentano che sia stato necessario un forte peggioramento della situazione ...

