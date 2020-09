Coronavirus in Campania, i dati del 27 settembre: 295 nuovi positivi (Di lunedì 28 settembre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 27 settembre dell’unità di Crisi regionale riporta 295 nuovi positivi su 5.592 tamponi effettuati. In Campania sono 295 i casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore: mai un numero così alto da inizio pandemia. Si registrano anche un decesso e 144 guariti. A comunicarlo l’Unità di crisi … Leggi su 2anews (Di lunedì 28 settembre 2020)in: il bollettino di ieri 27dell’unità di Crisi regionale riporta 295su 5.592 tamponi effettuati. Insono 295 i casial Covid-19 nelle ultime 24 ore: mai un numero così alto da inizio pandemia. Si registrano anche un decesso e 144 guariti. A comunicarlo l’Unità di crisi …

