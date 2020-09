Coronavirus, in Campania 295 nuovi positivi su 5.592 tamponi, un decesso e 144 guariti (Di lunedì 28 settembre 2020) In 24 ore 295 positivi su 5.592 tamponi, un decesso: questi i dati del bollettino di oggi dell’Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 in Campania. Il totale dei positivi è di 12.169 unità; quello dei tamponi è di 584.072. I guariti del giorno sono 144. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 settembre 2020) In 24 ore 295su 5.592, un: questi i dati del bollettino di oggi dell’Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 in. Il totale deiè di 12.169 unità; quello deiè di 584.072. Idel giorno sono 144. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

