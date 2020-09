Coronavirus, il vaccino rischia di uccidere mezzo milione di squali: “Per produrlo è necessario un olio presente nel loro fegato” (Di lunedì 28 settembre 2020) Coronavirus, il vaccino rischia di uccidere mezzo milione di squali: ecco perché Tutto il mondo aspetta con una certa impazienza l’inizio della produzione del vaccino contro il Coronavirus: negli ultimi giorni, però, è arrivato l’allarme degli ambientalisti, secondo cui per avere il siero anti-Covid si rischia di uccidere fino a mezzo milione di squali. Il motivo? In alcuni dei prototipi di vaccino al momento in corso di sperimentazione è presente lo squalene, un olio contenuto proprio nel fegato degli squali. Si tratta di una sostanza ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020), ildidi: ecco perché Tutto il mondo aspetta con una certa impazienza l’inizio della produzione delcontro il: negli ultimi giorni, però, è arrivato l’allarme degli ambientalisti, secondo cui per avere il siero anti-Covid sidifino adi. Il motivo? In alcuni dei prototipi dial momento in corso di sperimentazione èlo squalene, uncontenuto proprio nel fegato degli. Si tratta di una sostanza ...

