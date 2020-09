Coronavirus, il suggerimento di usare l’acqua ossigenata per disinfettare gola e naso (Di lunedì 28 settembre 2020) Può perossido di idrogeno (l’acqua ossigenata) ridurre il tasso di ospedalizzazione e le complicanze dell’infezione da Sars Cov 2? È la domanda che dà il titolo a una lettera di un pool di ricercatori napoletani alla Infection Control & Hospital Epidemiology della Cambridge University pubblicata il 22 aprile scorso che invitavano a avviare studi di verifica. A cinque mesi la proposta dei ricercatori rimbalza su diversi media italiani e diventa un trend di lettura. Quello che può sembrare assurdo ovvero l’uso dell’acqua ossigenata nella profilassi del Coronavirus è un banalissimo suggerimento per la disinfezione delle mucose dell’orofaringe e del naso che come abbiamo imparato sono le vie di ingresso di Sars Cov 2. Le proprietà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Può perossido di idrogeno (l’acqua) ridurre il tasso di ospedalizzazione e le complicanze dell’infezione da Sars Cov 2? È la domanda che dà il titolo a una lettera di un pool di ricercatori napoletani alla Infection Control & Hospital Epidemiology della Cambridge University pubblicata il 22 aprile scorso che invitavano a avviare studi di verifica. A cinque mesi la proposta dei ricercatori rimbalza su diversi media italiani e diventa un trend di lettura. Quello che può sembrare assurdo ovvero l’uso dell’acquanella profilassi delè un banalissimoper la disinfezione delle mucose dell’orofaringe e delche come abbiamo imparato sono le vie di ingresso di Sars Cov 2. Le proprietà ...

