Coronavirus, il bollettino di oggi 28 settembre: 1.494 nuovi casi e 16 morti (Di lunedì 28 settembre 2020) Tra le regioni, quella con il maggior numero di nuovi casi è la Campania (+295) seguita dal Lazio (+211) e dal Veneto (+183). Nessuna fa registrare zero casi. Secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute, la curva epidemica in Italia è in calo: 1.494 nuovi casi oggi contro i 1.766 contagi di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 settembre 2020) Tra le regioni, quella con il maggior numero diè la Campania (+295) seguita dal Lazio (+211) e dal Veneto (+183). Nessuna fa registrare zero. Secondo quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute, la curva epidemica in Italia è in calo: 1.494contro i 1.766 contagi di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : In Italia 1.494 nuovi positivi e 16 morti: l’ultimo bollettino - fanpage : Salgono ancora i ricoveri in Campania +76 in 24 ore. #28settembre - repubblica : Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 28 settembre: 1.494 nuovi casi e 16 morti nelle ultime 24 ore - LucianoQuaranta : RT @Corriere: In Italia 1.494 nuovi positivi e 16 morti: l’ultimo bollettino - Pall_Gonfiato : #Coronavirus: il bollettino del #28settembre della #ProtezioneCivile -