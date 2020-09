Coronavirus, il bollettino del 28 settembre: 102 casi in Sicilia e un nuovo decesso. Rallentano i contagi in Italia (Di lunedì 28 settembre 2020) Centodue nuovi contagiati e un morto in più in Sicilia , dove mercoledì entrerà in vigore la nuova ordinanza regionale che impone la mascherina per strada e un giro di vite sugli assembramenti. Il totale... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 settembre 2020) Centodue nuoviati e un morto in più in, dove mercoledì entrerà in vigore la nuova ordinanza regionale che impone la mascherina per strada e un giro di vite sugli assembramenti. Il totale...

