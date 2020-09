Coronavirus, Gb: in vigore sussidio di 500 sterline per chi si auto-isola (Di lunedì 28 settembre 2020) Sono entrate in vigore in Gran Bretagna le nuove linee guida del governo di Boris Johnson sul Coronavirus. Chiunque, impossibilitato a lavorare e con un reddito basso, si troverà costretto ad auto-... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 settembre 2020) Sono entrate inin Gran Bretagna le nuove linee guida del governo di Boris Johnson sul. Chiunque, impossibilitato a lavorare e con un reddito basso, si troverà costretto ad-...

Sono entrate in vigore in Gran Bretagna le nuove linee guida del governo di Boris Johnson sul coronavirus. Chiunque, impossibilitato a lavorare e con un reddito basso, si troverà costretto ad auto-iso ...

Sono entrate in vigore in Gran Bretagna le nuove linee guida del governo di Boris Johnson sul coronavirus. Chiunque, impossibilitato a lavorare e con un reddito basso, si troverà costretto ad auto-iso ...