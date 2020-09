Coronavirus: Francia, 11.123 nuovi casi in 24 ore (Di lunedì 28 settembre 2020) PARIGI, 28 SET - Dopo aver superato quota 16.000 contagi quotidiani ed essere sceso poi a 15.797 e 14.412, il numero dei nuovi positivi in Francia è sceso ieri a 11.123 ma il calo è dovuto all'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 28 settembre 2020) PARIGI, 28 SET - Dopo aver superato quota 16.000 contagi quotidiani ed essere sceso poi a 15.797 e 14.412, il numero deipositivi inè sceso ieri a 11.123 ma il calo è dovuto all'...

