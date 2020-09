Coronavirus: fondi pubblici presi illecitamente, denunciate 4 società (Di lunedì 28 settembre 2020) Milano, 28 set. (Adnkronos) - Quattro società con sede a Milano, Pozzo d'Adda e Grezzago, nel milanese, sono state denunciate dalla guardia di finanza per aver preso quasi 100mila euro di soldi pubblici per l'emergenza Covid19 senza averne bisogno. I fondi, 87mila euro, sono stati sequestrati e i rappresentanti legali delle società sono stati denunciati alla Procura di Milano per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. L'attività, della Compagnia di Gorgonzola, è frutto di analisi con l'ausilio delle banche dati sui soggetti che hanno beneficiato di finanziamenti pubblici, tra cui il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto rilancio. La norma prevede l'accesso a tale contributo ai titolari di partita Iva che a causa del lockdown abbiano registrato per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Milano, 28 set. (Adnkronos) - Quattro società con sede a Milano, Pozzo d'Adda e Grezzago, nel milanese, sono statedalla guardia di finanza per aver preso quasi 100mila euro di soldiper l'emergenza Covid19 senza averne bisogno. I, 87mila euro, sono stati sequestrati e i rappresentanti legali delle società sono stati denunciati alla Procura di Milano per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. L'attività, della Compagnia di Gorgonzola, è frutto di analisi con l'ausilio delle banche dati sui soggetti che hanno beneficiato di finanziamenti, tra cui il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto rilancio. La norma prevede l'accesso a tale contributo ai titolari di partita Iva che a causa del lockdown abbiano registrato per il ...

rep_milano : Fondi per l'emergenza coronavirus presi dichiarando falsi fatturati: denunciate 4 società, sequestrati 87 mila euro… - TV7Benevento : Coronavirus: fondi pubblici presi illecitamente, denunciate 4 società... - PierluigiVinai : RT @PierluigiVinai: Il corretto utilizzo dei fondi ristoro #COVID19 #coronavirus #COVID__19 @FondazioneIFEL @AnciLiguria ??????????????????? ht… - nikita82roma : @fire4wd No avevano solo chiesto soldi spacciandoli per una raccolta per il coronavirus perché dicevano che avevano bisogno di fondi - PierluigiVinai : Il corretto utilizzo dei fondi ristoro #COVID19 #coronavirus #COVID__19 @FondazioneIFEL @AnciLiguria ??????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus fondi Coronavirus: fondi pubblici presi illecitamente, denunciate 4 società SassariNotizie.com K shaped recovery: il consumatore USA ha perso il suo smalto

Qual’è l’impatto dei consumi del consumatore USA sulle dinamiche economiche globali? Sono molto maggiori di quanto voi possiate immaginare. Ecco perché questo grafico deve essere monitorato con attenz ...

Il Comune di Empoli selezionato tra le Buone Pratiche europee per gli interventi nel periodo di emergenza Covid-19

Grazie alla partecipazione di ASEV ai progetti INTERREG, il Comune di Empoli diventa protagonista in Europa con le Buone Pratiche di Economia Circolare Asev è uno dei partner del progetto europeo EURE ...

Qual’è l’impatto dei consumi del consumatore USA sulle dinamiche economiche globali? Sono molto maggiori di quanto voi possiate immaginare. Ecco perché questo grafico deve essere monitorato con attenz ...Grazie alla partecipazione di ASEV ai progetti INTERREG, il Comune di Empoli diventa protagonista in Europa con le Buone Pratiche di Economia Circolare Asev è uno dei partner del progetto europeo EURE ...