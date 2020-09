Coronavirus, bollettino del 28 settembre: 16 morti (totale 35.851), 50.323 positivi, 225.190 guariti (Di lunedì 28 settembre 2020) La regione dove e'stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24ore, e' la Campania (295), seguita da Lazio (211), Veneto (183),Lombardia (119) e Liguria Leggi su firenzepost (Di lunedì 28 settembre 2020) La regione dove e'stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24ore, e' la Campania (295), seguita da Lazio (211), Veneto (183),Lombardia (119) e Liguria

Corriere : In Italia 1.494 nuovi positivi e 16 morti: l’ultimo bollettino - fanpage : Salgono ancora i ricoveri in Campania +76 in 24 ore. #28settembre - repubblica : Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 28 settembre: 1.494 nuovi casi e 16 morti nelle ultime 24 ore - FirenzePost : Coronavirus, bollettino del 28 settembre: 16 morti (totale 35.851), 50.323 positivi, 225.190 guariti - larenait : #coronavirus Il bollettino per #Verona e provincia -