Coronavirus, 54 casi in un giorno nel Casertano. Una classe in isolamento per alunno positivo (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Cinquantaquattro positivi al Coronavirus in più rispetto alla giornata di ieri: è il nuovo record di positività giornaliere registrato in provincia di Caserta, e reso noto dal report dell'Asl. Tra i positivi anche uno studente di una scuola media di Marcianise, che era stato sottoposto al test nei giorni scorsi, dopo la ripresa delle lezioni giovedì 24 settembre. Questa mattina è arrivata la omunicazione dell'Asl alla scuola, così i compagni di classe del ragazzo sono stati rimandati a casa e posti in isolamento, insieme con i docenti. Non si segnalano al momento altri casi di positività nelle scuole. In tutta la provincia le persone che risultano attualmente positive hanno superato quota 700 (729), ma anche i guariti ...

